Я віддав усе, що міг: легендарний голкіпер Мексики заговорив про завершення кар'єри після ЧС-2026

Воротар збірної Мексики та кіпрського АЕЛа Гільєрмо Очоа заявив, що не бачить сенсу продовжувати продовжити футбольну кар'єру після завершення чемпіонату світу-2026.

Його слова передає The Athletic.

"Збірна Мексики завжди була для мене компасом у кар'єрі та житті; вона вказувала мені шлях. Я не уявляю собі свою кар'єру без збірної. Не знаю, якою б вона була без неї. А тепер, коли моя кар'єра у складі збірної добігає кінця, я більше не бачу сенсу у футболі. Я більше не бачу сенсу продовжувати грати. Я насолоджувався кожною миттю там. Я віддав усе, що міг. Я йду з миром, з піднятою головою і гордістю за те, що пережив це".

Зауважимо, що у сезоні-25/26 40-річний Гільєрмо Очоа провів на клубному рівні 26 поєдинків, у яких пропустив 40 м'ячів та 6 разів залишив свої ворота недоторканними.

Після матчу-відкриття мундіалю 2026-го року проти Південної Африки (2:0 – перемога "ацтеків") Очоа також встановив унікальне досягнення, ставши першим футболістом в історії, який потрапив до заявки своєї національної команди на шести чемпіонатах світу (з 2006 по 2026 роки).

Він взяв участь у шести мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ну й вже 2026). Перші дві світові першості Очоа провів на лаві запасних. Його дебют в основному складі стався у матчі проти Камеруну (1:0 – перемога мексиканців) на чемпіонаті світу 2014 в Бразилії.

Додамо, що "ацтеки" чотири рази доходили до стадії 1/8 фіналу разом із Гільєрмо у команді. Очоа у футболці збірної Мексики шість разів підіймав над головою золотий Кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025).