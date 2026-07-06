Легендарний Очоа розплакався після вильоту Мексики з ЧС-2026

40-річний воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа не стримав емоцій після поразки своєї команди від Англії в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026.

Мексика поступилася англійцям з рахунком 2:3 та завершила виступи на домашньому для себе Мундіалі. Після фінального свистка 40-річний Очоа сидів на лаві запасних із почервонілими очима та не міг стримати сліз.

Ochoa llorando tras el pitido final. Es su último partido con México después de participar en 6 mundiales 💔 pic.twitter.com/giakRUG1W9 — Lexa (@Alexaxfcb) July 6, 2026

Для легендарного голкіпера цей чемпіонат світу, найімовірніше, став останнім в кар'єрі. Хоча Очоа вже не був основним воротарем збірної Мексики, він встиг зіграти на ЧС-2026 – у матчі групового етапу проти Чехії, який мексиканці виграли з рахунком 3:0.

Зазначимо, що Очоа – один із головних символів мексиканського футболу останніх десятиліть. Він неодноразово ставав героєм матчів збірної на чемпіонатах світу, однак так і не зміг разом з "Ель Трі" пройти далеко у плейоф Мундіалю.

Загалом Очоа був у заявці Мексики на шести чемпіонатах світу поспіль – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 і 2026. Але безпосередньо на полі зіграв на чотирьох Мундіалях: у 2014, 2018, 2022 і 2026 роках.

Збірна Англії в 1/4 фіналу ЧС-2026 зіграє проти команди Норвегії. Матч розпочнеться 12 липня опівночі (00:00) за київським часом.