Не було переживань, що ми не зможемо виграти: Костюк – про здобуття Динамо Кубку України

Наставник київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу свого клубу над Черніговом у фіналі Кубку України, наголосивши, що особливих переживань відносно матчу не було.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Не було переживань, що ми не зможемо виграти Кубок. Ви бачили перший тайм, створили багато моментів, але грали нервозно. У перерві заспокоїли гравців, забили свої голи, володіли перевагою і логічно завершили цей шлях.

Шлях Динамо – це пошук балансу, поєднання досвіду і молодості. Ми знаємо, як працює наша школа. Сьогодні ми знали, що досвідчені гравці використають ті моменти, які в них будуть", – зазначив тренер.

Він також додав, що є ще багато проблеми, які потрібно вирішити.

"Ми ще не потрапили в Лігу Європи, нам потрібно спочатку пройти кваліфікацію. Ми бачили шлях Чернігова, як вони йшли до фіналу, але сьогодні досвід переміг.

Перед нами стояло завдання виграти Кубок, ми це зробили. Коли я приймав команду, вона була сьома, тепер ми гарантували четверте місце. Проте є багато проблем, яких потрібно вирішувати", – сказав Костюк.

