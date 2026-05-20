Першоліговий Чернігів створив проблеми Динамо: швидкі підсумки фіналу Кубку України

Київське Динамо стало володарем Кубку України з футболу сезону-2025/26. У вирішальному матчі підопічні Ігоря Костюка перемогли представника Першої ліги Чернігів.

Ребрендинг Кубку України перевершив очікування

Розіграш Кубку України 2025/26 кардинально відрізнявся від попередніх. Організатори змінили формат, зробивши "сліпе" жеребкування та скасувавши додатковий час. У турнірі взяли участь команди усіх рівнів українського футболу. Крім того, тріумфатор отримав новий трофей – козацьку булаву, оточену 11 списами.

УАФ

Усі ці нововведення сприяли підвищенню інтересу до розіграшу Кубку України. Команди з нижчих дивізіонів отримали реальний шанс поборотися за трофей та місце в єврокубках. Справжньою сенсацією оновленого розіграшу Кубку України став вихід Чернігова до фіналу, який на своєму шляху вибив набагато заможніший Металіст 1925.

Перед початком поєдинку Кубок України урочисто доставили на стадіон, після чого відбувся театралізований перформанс із викраденням булави. Усі ці події зробили фінал ще більш атмосферним.

Тренер Чернігова на трибунах та несподіване повернення Пономаренка

У стартовому складі Динамо на поле "Арени-Львів" вийшов Матвій Пономаренко, який пропустив три матчі чемпіонату України. Поява бомбардира мала додати агресії атаці Динамо.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

Натомість наставник Чернігова Валерій Чорний не зміг бути присутнім на тренерській лаві через дискваліфікацію та був змушений спостерігати за матчем з трибун.

З перших хвилин відчувалася різниця в класі команд. Кияни діяли швидше та різноманітніше в атаці. Забитий гол був справою часу. Спочатку арбітр скасував взяття воріт Буяльським через мінімальний офсайд, але вже на 26-й хвилині капітан Динамо засмутив Татаренка за усіма правилами.

Віталій Буяльський ФК Динамо

Чернігів покарав Динамо за помилки в обороні

За такої переваги суперника Чернігів міг розраховувати на стандарти та швидкі контратаки. Захист "біло-синіх" упродовж сезону не відзначався надійністю, підтвердженням чого став фінал Кубку України.

Варто віддати належне команді Першої ліги – вона не знітилася перед іменитим суперником. Ба більше, на 34-й хвилині зустрічі захисник "тигрів" Романченко шокував Динамо, забивши головою після подачі зі штрафного.

ФК Динамо

Здавалося, що це випадковість, адже перевага киян була тотальною. Проте у компенсований час Чернігів ледве вдруге не покарав Динамо. Досвідчений форвард "тигрів" Безбородько вибіг віч-на-віч з Нещеретом і мав забивати, але м'яч після його удару пролетів повз рамку.

Ярмоленко засмутив земляків

У другому таймі очікувалася поява Андрія Ярмоленка – вихованця чернігівського футболу. 36-річний вінгер з'явився на полі після другого голу Буяльського.

Футбольна вистава була б незавершеною, якби Ярмоленко не відзначився голом. Лідер "біло-синіх" на 70-й хвилині вдало завершив комбінацію за участю Герреро.

Андрій Ярмоленко ФК Динамо

Ярмоленко обійшов Андрія Шевченка за кількістю голів в історії турніру – 22 проти 21. Цей м'яч поставив фінальну крапку в поєдинку.

Суперечливі відчуття від перемоги Динамо

Динамо завоювало свій 14-й Кубок України та скоротило відставання до Шахтаря (15 трофеїв). "Біло-сині" забронювали місце у Лізі Європи – другому за престижністю єврокубковому турнірі. Проте чи зможуть "біло-сині" пройти кваліфікацію та пробитися в основний етап?

Фінал КУ вкотре продемонстрував проблеми Динамо в захисній ланці. Якщо представник Першої ліги створив багато проблем поблизу воріт Нещерета, то що очікувати від матчів з командами європейських чемпіонатів.

Показово, що усі голи у фіналі забивали багаторічні лідери столичного клубу – Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко. Що робитиме тренерський штаб, якщо вони вирішать завершити виступи за Динамо? На всі ці питання мають дати керівники "біло-синіх" під час літнього міжсезоння, щоб Динамо могло гідно представити Україну в Лізі Європи.