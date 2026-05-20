Усі розділи
Відомо, в якому місті Динамо гратиме у кваліфікації Ліги Європи

Володимир Слюсарь — 20 травня 2026, 21:57
Київське Динамо гратиме матчі кваліфікації Ліги Європи в Любліні.

Про це розповів головний тренер Динамо Ігор Костюк під час пресконференції.

У межах відбіркових матчів Ліги Європи клуб прийматиме суперників на "Люблін Арена", де кияни вже провели 9 матчів єврокубків.

Нагадаємо, що Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.

