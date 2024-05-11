Трубін дав прогноз на результат українського "Класичного"

Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін вважає, що донецький Шахтар переможе київське Динамо з рахунком 2:1 у 28 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Tribuna.com.

"Дуже хочу, щоб переміг Шахтар. Думаю, що буде 2:1 на користь Шахтаря. Буду вболівати за них" — сказав голкіпер.

Українське "Класичне" відбудеться у суботу, 11 травня, початок — о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому турі Динамо без шансів розбило Колос і встановило новий рекорд УПЛ. У свою чергу Шахтар розгромив Чорноморець та зберіг дистанцію від киян у 4 бали.