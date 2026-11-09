Демонстрував дуже позитивну гру: Сілва проаналізував виступ Судакова у переможному матчі Бенфіки

Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва зізнався, що після 50-55 хвилини гра настільки змінилася, що йому складно оцінити виступ Георгія Судакова у матчі проти Ештрели в 11-му турі чемпіонату Португалії-2026/27.

Його цитує A Bola.

"У першому таймі Георгій провів дуже хороший матч: він завжди зберігав баланс, сповільнював гру, коли це було потрібно, і займав місце у нашому трикутнику на правому фланзі, коли цього вимагала ситуація. До того моменту Судаков демонстрував дуже позитивну гру. Потім ми дещо втратили контроль над матчем, і це стосується команди загалом. Важко назвати когось одного, кому вдалося зберегти необхідну емоційну рівновагу. Це колективна проблема. До того моменту Судаков добре виконував свої функції", – сказав наставник "орлів".

49-річний фахівець додав, що якраз через правий фланг, де грав український півзахисник, суперник створював найбільше гостроти. Однак Сілва зазначив, що це не була проблема Судакова.

"Причина полягала в деяких наших командних рішеннях, через які ми не змогли належним чином зберегти баланс на правому фланзі. Це було очевидно. Перший пропущений гол став наслідком індивідуального рішення: ми пішли відбирати м'яч у ситуації, коли цього робити не потрібно було. Після цього практично всі контратаки суперника проходили через наш правий фланг", – наголосив тренер лісабонського гранда.

Поєдинок закінчився перемогою Бенфіки з рахунком 3:2. Судаков відіграв повний матч, тоді як Анатолій Трубін просидів усю гру на лаві запасних "орлів".

Цей поєдинок став для Георгія 20-м у поточному сезоні-2026/27 в усіх турнірах. У його активі 3 м'ячі та 2 асисти. Нагадаємо, що нещодавно українець потрапив до символічної збірної туру Ліги Європи за версією статистичного порталу SofaScore після того, як відзначився за системою "гол плюс пас".

Бенфіка після цієї звитяги набрала 28 балів та посідає друге місце у турнірній таблиці першості. Відставання від лідера сезону Порту складає 5 пунктів.