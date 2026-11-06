Не зупиняємося на досягнутому: Трубін – про чергову перемогу в Лізі Європи

Анатолій Трубін підбив підсумки протистояння Бенфіки з Лехом (3:1) у четвертому турі Ліги Європи.

Допис про це він зробив на власній сторінці в інстаграмі.

"Черговий важкий поєдинок, чергова важлива перемога. Чудова робота всієї команди. Навіть після перемоги є моменти, з яких ми можемо зробити висновки, і речі, які ми здатні покращити. Так ми продовжуємо ставати кращими разом. Чотири матчі. чотири перемоги. І ми не зупиняємося на досягнутому. Рухаємося далі", – написав Трубін.

Зазначимо, що в поєдинку з поляками українець записав собі в актив чотири сейви. Загалом це була його сьома гра в сезоні на клубному рівні.

Одним із головних героїв зустрічі став Георгій Судаков, який забив гол і віддав асист. Напередодні він також висловився щодо перемоги над Лехом.

Наступним суперником Бенфіки стане Ештрела Амадора. Команди зустрінуться 8 листопада, після чого обидва українці вирушать до табору національної збірної, куди напередодні отримали виклик від Андреа Мальдери.