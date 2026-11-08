Тренер Бенфіки: Мені дуже сподобалися останні виступи Трубіна

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва прокоментував конкуренцію між Самуелем Соарешем і Анатолієм Трубіним за позицію основного воротаря команди.

Слова фахівця наводить O Jogo.

"Наразі грає Самуел Соареш. Це моє рішення. Між ними з Трубіним, звичайно, існує конкуренція. Усі технічні рішення, які нам доведеться ухвалювати, завжди будуть на користь того, що ми вважаємо найкращим для команди.

Трубін справді провів позитивний матч проти Леха, і практично всі його дії з м'ячем були дуже хорошими. Мені дуже сподобалися його останні виступи. Характерні риси Трубіна завжди полягали в умінні грати як через короткі, так і через довгі передачі. Я думаю, що його реакція минулого четверга показала, що у нього є всі можливості почуватися комфортно", – заявив тренер.