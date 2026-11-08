Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренер Бенфіки: Мені дуже сподобалися останні виступи Трубіна

Олег Дідух — 8 листопада 2026, 13:37
Тренер Бенфіки: Мені дуже сподобалися останні виступи Трубіна
Анатолій Трубін
Getty Images

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва прокоментував конкуренцію між Самуелем Соарешем і Анатолієм Трубіним за позицію основного воротаря команди.

Слова фахівця наводить O Jogo.

"Наразі грає Самуел Соареш. Це моє рішення. Між ними з Трубіним, звичайно, існує конкуренція. Усі технічні рішення, які нам доведеться ухвалювати, завжди будуть на користь того, що ми вважаємо найкращим для команди.

Трубін справді провів позитивний матч проти Леха, і практично всі його дії з м'ячем були дуже хорошими. Мені дуже сподобалися його останні виступи. Характерні риси Трубіна завжди полягали в умінні грати як через короткі, так і через довгі передачі. Я думаю, що його реакція минулого четверга показала, що у нього є всі можливості почуватися комфортно", – заявив тренер.

Трубін у поточному сезоні взяв участь у 7 матчах Бенфіки в усіх турнірах, пропустивши 6 голів і двічі відстоявши "на нуль". Саме він захищав ворота Бенфіки в матчі 4 туру Ліги Європи проти Леха (перемога 3:1).

Бенфіка Анатолій Трубін Марко Сілва

Марко Сілва

Тренер Бенфіки припустив можливу зміну позиції Судакова через травму Баррейро
Тренер Бенфіки розповів, чи зіграє Трубін у наступному матчі Ліги Європи
Він уже тренується: тренер Бенфіки оцінив стан Судакова після травми в матчі за збірну України
Виявив себе як лідер: тренер Бенфіки – про виступ Трубіна в матчі проти Мілана
Йому відверто бракує фарту: тренер Бенфіки пояснив, чому ставить Судакова в основний склад

Останні новини