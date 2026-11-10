Все залежить від мене: Трубін – про зменшення ігрової практики в Бенфіці
Воротар збірної України Анатолій Трубін оцінив своє становище у Бенфіці, де він втратив місце у стартовому складі.
Про це він розповів в інтерв'ю Віктору Вацку.
"Звичайно, що мені це не дуже сильно подобається, тому що хочеться, як і кожному гравцю, грати кожен матч, але є така ситуація, з якої потрібно виходити, працювати, коли є шанс грати. Якщо ми говоримо про минулі сезони тут, то дійсно я грав майже всі поєдинки. Зараз прийшов новий головний тренер зі своїми ідеями та баченням футболу.
Як він каже, і ми бачимо, що він хоче конкуренцію на кожній позиції, і воротарська – не виключення. Мені в цілому подобається взагалі, як ми почали грати, головний тренер, його ідеї. Ситуація дійсно не найкраща, але звичайно, що не найгірша. Все залежить від мене, як я буду показувати себе на тренуванні, на іграх, продовжувати – далі буде видно, що і як", – сказав Трубін.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Анатолій не зіграв жодного поєдинку в чемпіонаті Португалії. Ворота "орлів" у Прімейра-лізі захищає вихованець лісабонського клубу Самуель Соареш.
Водночас Трубін має ігрову практику в Лізі Європи та Кубку ліги. У кампанії-2026/27 він провів сім матчів, у яких пропустив шість голів та двічі залишив свої ворота "сухими".
Нагадаємо, що напередодні наставник Бенфіки Марку Сілва похвалив українця за останні виступи. Зокрема, він відзначив гру Анатолія ногами.