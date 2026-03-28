Легенда Шахтаря закликав Реброва залишити збірну України

Денис Іваненко — 28 березня 2026, 11:53
Сергій Ребров
УАФ

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей висловився про роботу Сергія Реброва на чолі нашої національної команди після поразки Швеції (1:3) у відборі на ЧС-2026.

На думку легенди Шахтаря, чинний головний тренер "синьо-жовтих" має залишити збірну. Він з повагою ставиться до фахівця, проте вважає, що після таких результатів треба ухвалювати відповідні рішення.

"До Сергія ставлюсь із великою повагою – як до футболіста, тренера й так далі. Та якщо людина не виконала жодного поставленого завдання, то чи повинна вона продовжувати працювати? Мені здається, що ні. Будь-яка людина, яка себе поважає, повинна піти. Оскільки Сергій не добився нічого, маю на увазі в цьому розіграші, то логічним був би його відхід", – сказав Воробей.

Зазначимо, що свій наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 31 березня проти Албанії. Товариська гра у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Раніше сам Сергій Ребров прокоментував своє майбутнє. Він зізнався, чи пропонувала йому УАФ продовження контракту, термін якого завершується вже влітку.

