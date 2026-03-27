Мій контракт закінчується скоро: Ребров – про майбутнє у збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив своє майбутнє в національній команді після поразки від Швеції (1:3) у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про це фахівець розповів на пресконференції.

"Мій контракт закінчується скоро. Я не отримував пропозицію з УАФ, якщо отримаю – я її подивлюся. Зараз у мене закінчується контракт, тож через два місяці дізнаєтеся", – сказав Ребров.

Ребров очолює збірну України з 2023 року. Він вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Чинна угода фахівця спливає після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася. Раніше тренер пояснив поразку від Швеції.

Нагадаємо, у підсумку Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Вирішальний матч кваліфікації відбудеться 31 березня.

Збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка також програла у півфіналі плейоф відбору. Матч відбудеться у Валенсії.