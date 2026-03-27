Мій контракт закінчується скоро: Ребров – про майбутнє у збірній України

Олександр Булава — 27 березня 2026, 01:05
Фото: Дан Балашов (УАФ)

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив своє майбутнє в національній команді після поразки від Швеції (1:3) у плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.



"Мій контракт закінчується скоро. Я не отримував пропозицію з УАФ, якщо отримаю – я її подивлюся. Зараз у мене закінчується контракт, тож через два місяці дізнаєтеся", – сказав Ребров.

Ребров очолює збірну України з 2023 року. Він вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Чинна угода фахівця спливає після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася. Раніше тренер пояснив поразку від Швеції.

Нагадаємо, у підсумку Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Вирішальний матч кваліфікації відбудеться 31 березня.

Збірна України 31 березня проведе товариський поєдинок з Албанією, яка також програла у півфіналі плейоф відбору. Матч відбудеться у Валенсії.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Українська асоціація футболу (УАФ)

Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. Швидкі підсумки матчу Україна – Швеція
Припустилися надто багатьох помилок: Ребров – про поразку від Швеції
Без дебютанта та дискваліфікованих: Ребров визначився з заявкою України на матч проти Швеції
Це дуже сильна команда за характером: Ребров поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Швеції
Ребров – про те, хто виведе команду на матч проти Швеції в якості капітана: Яка вам різниця?

