Так у футбол не грають: Воробей розкритикував Шахтар після поразки Леху, назвавши винних

Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей поділився враженнями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій між "гірниками" та польським Лехом (1:2).

Колишній нападник був розчарований виступом рідної команди. Він висловив невдоволення ставленням до гри футболістів та вважає, що велика відповідальність за поразку лежить на головному тренері.

"Донеччани грали від результату. Видно, що гравці Шахтаря були розслаблені, нікуди не поспішали. Шахтар хотів просто утримати свою перевагу. Усі ми розуміємо ціну цього поєдинку. Результат був найважливіший. В атаці практично нікого не було. Марлон Сантос любить стояти на м'ячі, контролювати його. Але це все робилося у статиці. Так у футбол не грають.

Мені здається, програв матч Арда Туран. Не вгадав він із складом. І якщо у захисті особливого вибору й не було у нас, то в лінії атаки вибір футболістів є. Той самий Траоре зараз непоганий, але його засунули в запас. Ротація потрібна, звичайно, але все потрібно робити в міру", – вважає Воробей.