У таких поєдинках важливо забити перший м'яч: легенда Шахтаря – про фінал Кубку України

Денис Іваненко — 20 травня 2026, 10:35
Андрій Воробей
Андрій Воробей зробив прогноз на фінал Кубку України з футболу, в якому зустрінуться Чернігів і Динамо.

Його слова передає Sport.ua.

Триразовий володар цього трофея вважає, що сенсації не станеться. Він прогнозує впевнену перемогу киян.

"Якщо бути відвертим, то Чернігову пощастило у півфінальному матчі з Металістом 1925. Безумовно, вилучення вплинуло на хід усієї гри, проте вони поставили біля своїх воріт автобус і витримали. З Динамо такий трюк, на мій погляд, не пройде.

Завдяки кращим індивідуальним якостям своїх виконавців і досвіду киянам вдасться перемогти. У таких поєдинках важливо забити перший м'яч. Потім супернику доведеться розкриватися. А далі – справа техніки. Думаю, що у киян не виникне великих проблем із завоюванням Кубку України. Щодо прогнозу, то я поставлю на 3:0", – сказав Воробей.

Зазначимо, що очне протистояння команд відбудеться 20 травня у Львові. Воно має розпочатись о 18:00.

Напередодні відбувся медіазахід перед цією зустріччю. На ньому, зокрема, Андрій Ярмоленко розповів, що вболівав за клуб зі свого рідного міста протягом усього турніру.

