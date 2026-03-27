Закінчуй цю роботу та йди на іншу: ексзірка Карпат "пройшовся" по Реброву після фіаско збірної

Михайло Кополовець поділився думками щодо майбутнього головного тренера збірної України Сергія Реброва після поразки від Швеції (1:3) у півфіналі раунду плейоф відбору на ЧС-2026.

Він вважає, що "синьо-жовтим" час змінити наставника. Колишній футболіст Карпат заявив, що чинний тренер є хорошим спеціалістом, проте у збірній у нього відверто не пішли справи.

"Коли немає результатів, то однозначно, що тренер має вийти до людей і сказати. Солідний тренер, який себе поважає має так зробити, він має якось зберегти своє лице. Що він так робить, мені важко сказати, чого він не ухвалює це рішення. Я вважаю, що він був солідний футболіст, реально класний футболіст. В інших командах він показував результати, в чемпіонаті, в Саудівській Аравії, Угорщині. Але ну якщо не йде тобі, то триматися за це місце... Я б вже, мабуть, згорів, я би боявся цих журналістів. За що триматися? Немає ні результату, ні гри. Закінчуй цю роботу та йди на іншу. Він знайде собі роботу в клубі десь, він затребуваний тренер. Для чого терпіти ці приниження з боку журналістів? Тобі задають питання ці всі. Я дивлюся на нього, як на футболіста ще. Треба зберігати своє лице. Не виходить – звільняйся", – вважає Кополовець.

Михайло додав, що не бачить прогресу в команді. Тому варто звільнятись зараз, щоб не погіршити ситуацію.

"А чому сидіти? Ну нехай на чемпіонаті Європи нічого не вийшло, зараз тут з чемпіонатом світу не вийшло. Для мене б кожний вихід до журналістів – я б крізь землю провалювався, мені не потрібно було б грошей. Він ж не бідна людина, щоб триматися за якісь контракти, тим більше контракт вже закінчується. Як на мене повний провал, повний провал. Але це його рішення, він тренер, федерація нічого йому не говорить. Ну давайте тоді будемо так працювати, будемо так і далі котитися вниз", – підсумував Кополовець.

