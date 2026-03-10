Воробей назвав двох нападників, які підсилять збірну України

Ексгравець Шахтаря Андрій Воробей вважає, що нападник Динамо Матвій Пономаренко та форвард Зорі Пилип Будківський своєю грою заслужили виклик у збірну України.

Його слова передає Tribuna.com.

"Так, Пономаренко і Будківський зараз в гарній формі. Вони грають, забивають, тому я думаю, варто взяти щонайменше в розширений список, якщо не в остаточний.

Зараз у збірній немає тих впевнених форвардів, які були раніше і забивали багато голів, тому можна дати шанс іншим, щоб вони змогли проявити себе. Так само раніше давали шанс Калюжному, і він зумів залишитись в збірній, тому я точно думаю, що треба їх брати.

Я б напевно поставив на молодого Пономаренка. Хоча і Будківський має колосальний досвід, він може багато чого дати команді. Тому я особисто додав би обох в розширений список, а тоді у тренувальному процесі визначив, хто більше підходить", – сказав Воробей.