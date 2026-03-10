Воробей назвав двох нападників, які підсилять збірну України
Ексгравець Шахтаря Андрій Воробей вважає, що нападник Динамо Матвій Пономаренко та форвард Зорі Пилип Будківський своєю грою заслужили виклик у збірну України.
Його слова передає Tribuna.com.
"Так, Пономаренко і Будківський зараз в гарній формі. Вони грають, забивають, тому я думаю, варто взяти щонайменше в розширений список, якщо не в остаточний.
Зараз у збірній немає тих впевнених форвардів, які були раніше і забивали багато голів, тому можна дати шанс іншим, щоб вони змогли проявити себе. Так само раніше давали шанс Калюжному, і він зумів залишитись в збірній, тому я точно думаю, що треба їх брати.
Я б напевно поставив на молодого Пономаренка. Хоча і Будківський має колосальний досвід, він може багато чого дати команді. Тому я особисто додав би обох в розширений список, а тоді у тренувальному процесі визначив, хто більше підходить", – сказав Воробей.
Нагадаємо, що Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору 26 березня. Поєдинок стартує о 21:45 (за київським часом) на арені іспанського клубу Леванте.
Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).
Через травми національній команді не допоможуть лівий захисник Аякса Олександр Зінченко та форвард Роми Артем Довбик. Через перебір жовтих карток Ребров не зможе розраховувати на Руслана Малиновського та Юхима Коноплю.