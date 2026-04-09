Воробей зробив точний прогноз на матч Шахтаря у чвертьфіналі Ліги конференцій

Денис Іваненко — 9 квітня 2026, 10:22
Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей поділився очікуваннями від першого матчу чвертьфіналу Ліги конференцій між "гірниками" та нідерландським АЗ.

Його слова передає BLIK.

Колишній нападник заявив, що алкмарці є досить непростим опонентом. Він вважає, що буде доволі рівна гра та зробив прогноз на майбутнє протистояння.

"Навіть нічия, зважаючи на те, що протистояння складається з двох матчів і правила виїзного гола вже давно немає, вважаю, буде хорошим результатом. Так, АЗ – це не Аякс, ПСВ чи Феєноорд, не гранд нідерландського футболу, але дуже непроста, хороша, міцна команда. Не потрібно думати, що її можна легко обіграти.

Про недооцінку й говорити не хочеться – такого й бути не може на стадії 1/4 фіналу. А щодо прогнозу, то… Все ж поставлю на перемогу Шахтаря з рахунком 2:1. Дуже важливо перемогти в першій грі, а далі відштовхуватися від результату", – сказав Воробей.

Зазначимо, що матч відбудеться 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше Ігор Леонов висловлювався про це протистояння. Він також оцінив перспективи "гірників" пробитись у півфінал.

