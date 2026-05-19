Легенда Шахтаря скептично відреагував на призначення Мальдери тренером збірної України

Колишній форвард збірної України Андрій Воробей висловився про призначення Андреа Мальдери головним тренером нашої національної команди.

Він заявив, що італійському фахівцеві потрібен буде час для адаптації. При цьому ексфутболіст додав, що очікував на інший вибір наставника "синьо-жовтих" від УАФ.

"Ми не маємо права впливати на цей вибір. Якщо це сталося, значить, чекатимемо перших матчів, хоча вони навряд чи стануть показовими в роботі нового головного тренера збірної України. Пізніше будемо аналізувати, чи правильним було це призначення. На мій погляд, під час вибору наставника необхідно враховувати його досвід роботи, щоб він перебував у країні, стежив за нашим чемпіонатом. А Мальдері тільки належить із цим ознайомитися. Зараз йому, впевнений, підказують із вибором складу. Не думаю, що він пильно стежив за УПЛ. Я думав, що буде інший фахівець. Можливо, Мирон Маркевич. Так, багато хто скаже, що у цього тренера вже вік не той. Але це не перешкода, ця людина знає український футбол зсередини. Але, повторюся, раз вибір зроблено, залишається тільки сподіватися, що щось зміниться на краще", – сказав Воробей.

Врешті-решт легенда Шахтаря зізнався, що скептично ставиться до призначення Мальдери. Він сумнівається, що італієць досягне успіху на чолі збірної України.

"Тривожить ще й те, що Мальдера раніше ніколи не був головним тренером, а тільки помічником. І це, на мій погляд, найголовніший мінус. Просто брати його тому, що він друг Андрія Шевченка? Так можна і кума, і свата взяти на роботу. Я можу помилятися, але поки що це не налаштовує на оптимістичний лад", – підсумував Воробей.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера із 2016 до 2021 року входив до тренерського штабу збірної України, яку очолював Андрій Шевченко. Після цього він працював помічником Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Напередодні італієць уже назвав спеціалістів, які стануть його асистентами. Серед них, зокрема, буде Тарас Степаненко.