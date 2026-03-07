Морозюк розповів, хто з нападників УПЛ міг би підсилити атаку збірної України

Колишній футболіст збірної України (14 ігор) та київського Динамо (117 матчів) Микола Морозюк розповів, хто з нападників УПЛ міг би підсилити атакувальну лінію колективу Сергія Реброва.

Його цитує Український футбол.

Гравець медійної команди запевнив, що перевага однозначно буде на користь Владислава Ваната та Романа Яремчука. Щодо форвардів, які виступають в Українській Прем'єр-лізі, то тут Морозюк виділив двох представників житомирського Полісся – Миколу Гайдучика та Ігоря Краснопіра. Останній взимку 2026-го перебрався з львівських Карпат.

"Можливо, Гайдучик. Він прогресує, пройшов шлях з напівпрофесійного рівня. Це була б логічна нагода спробувати його, але не впевнений, чи він уже повністю відповідає рівню збірної. Мені дуже подобається Краснопір. Молодий, талановитий, надзвичайно перспективний, технічно оснащений і працелюбний. При правильному підході він може вирости у гравця дуже хорошого рівня. Я вірю, що в нього велике майбутнє. Віддам перевагу йому", – сказав Морозюк.

Додамо, що Краснопір у цьому сезоні забив 6 м'ячів та віддав 2 асисти у 20-ти поєдинках, тоді як у доробку Гайдучика 9 результативних ударів у 25-ти зустрічах.

Також окремо він висловився про прогрес нападника Динамо Київ Матвія Пономаренка, у якого на рахунку вже 5 голів у поточному сезоні УПЛ-2025/26.

"Також молодий і габаритний гравець. Усе в його руках: стабільно грати, забивати, набиратися досвіду, поставити перед собою мету і йти до неї. У такій команді, як Динамо, йому сам Бог дає можливість зростати, покращувати свої скіли та ставати гравцем національної збірної. Головне – ніколи не опускати руки. Це гравець майбутнього", – відповів колишній професійний футболіст.

Нагадаємо, що 26 березня Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 (початок о 21:45 за Києвом). Зустріч відбудеться на домашньому стадіоні іспанського Леванте.

Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).

Раніше повідомлялось, що до загальної групи лісабонської Бенфіки повернувся Георгій Судаков. В атакувального півзахисника були проблеми з попереком.