Трабзонспор знайшов заміну Зубкову в київському Динамо: сторони ведуть перемовини

Трабзонспор виявляє серйозний інтерес до вінгера київського Динамо Назара Волошина.

Про це повідомляє Dik Futbol.

За інформацією джерела, між сторонами вже тривають активні переговори щодо можливого трансферу гравця.

Волошин розглядається потенційним наступником Олександра Зубкова, який перейшов з турецького клубу до грецького АЕКа.

У минулому сезоні Волошин провів за Динамо 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 8 голів та віддав 14 асистів.

Напередодні колишній тренер Динамо Олександр Шовковський заявив, що він виступив проти продажу півзахисника Володимира Бражка до Англійської Прем'єр-ліги, де ним цікавився Вулвергемптон.