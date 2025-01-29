Клуб АПЛ розпочав переговори із Динамо щодо Бражка – журналіст

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко близький до трансферу у Вулвергемптон.

Про це повідомляє журналіст Talksport Алекс Крук.

"Вовки" розпочали переговори із Динамо щодо переходу 23-річного футболіста на правах повноцінного трансферу.

As exclusively revealed on @talkSPORT #Wolves have held talks with Dynamo Kiev over a permanent move for Dynamo Kyiv defensive midfielder Volodymyr Brazhko. — Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) January 29, 2025

Зазначимо, що за інформацією сайту "Чемпіон", наразі до офісу киян не надходило офіційних запитів щодо Бражка.

У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Бражко відновив тренування з основною групою футболістів після травми.