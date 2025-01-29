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Клуб АПЛ розпочав переговори із Динамо щодо Бражка – журналіст

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 14:10
Клуб АПЛ розпочав переговори із Динамо щодо Бражка – журналіст
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко близький до трансферу у Вулвергемптон.

Про це повідомляє журналіст Talksport Алекс Крук.

"Вовки" розпочали переговори із Динамо щодо переходу 23-річного футболіста на правах повноцінного трансферу.

Зазначимо, що за інформацією сайту "Чемпіон", наразі до офісу киян не надходило офіційних запитів щодо Бражка.

У поточному сезоні хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялось, що Бражко відновив тренування з основною групою футболістів після травми.

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Вулвергемптон

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