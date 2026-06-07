Двоє українських гравців увійшли до топ-10 рейтингу найдинамічніших вінгерів світу віком до 23 років
Назар Волошин
ФК Динамо Київ
Українські гравці Назар Волошин (Динамо Київ) та Артем Слесар (Зоря Луганськ) увійшли до топ-10 рейтингу найдинамічніших вінгерів віком до 23 років.
Про це повідомляє CIES Football Observatory.
21-річний Слесар посів шосте місце з показником 19,7 спринтів за матч, а 22-річний Назар Волошин став 7-м з разультатом (19,5).
Аналітики враховували середню кількість спринтів за 90 хвилин у матчах 45 провідних ліг світу.
Напередодні стало відомо, що Волошиним цікавиться Трабзонспор.