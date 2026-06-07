Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Двоє українських гравців увійшли до топ-10 рейтингу найдинамічніших вінгерів світу віком до 23 років

Олексій Мурзак — 7 червня 2026, 18:37
Двоє українських гравців увійшли до топ-10 рейтингу найдинамічніших вінгерів світу віком до 23 років
Назар Волошин
ФК Динамо Київ

Українські гравці Назар Волошин (Динамо Київ) та Артем Слесар (Зоря Луганськ) увійшли до топ-10 рейтингу найдинамічніших вінгерів віком до 23 років.

Про це повідомляє CIES Football Observatory.

21-річний Слесар посів шосте місце з показником 19,7 спринтів за матч, а 22-річний Назар Волошин став 7-м з разультатом (19,5).

Аналітики враховували середню кількість спринтів за 90 хвилин у матчах 45 провідних ліг світу.

Напередодні стало відомо, що Волошиним цікавиться Трабзонспор

Динамо Київ Назар Волошин CIES Football Observatory

Назар Волошин

Трабзонспор знайшов заміну Зубкову в київському Динамо: сторони ведуть перемовини
Дівчина зірки Динамо влаштувала гарячу фотосесію на Тенеріфе
Вінгер Динамо пропустить українське Класичне проти Шахтаря
Не вийшло: Волошин коротко прокоментував поразку Динамо від Карпат у 22 турі УПЛ
Волошин: Я дуже довго чекав на цей гол

Останні новини