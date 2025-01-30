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Ексхавбек Динамо приєднався до Олександрії

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 11:44
Володимир Шепелєв – новий гравець Олександрії
Володимир Шепелев (по центру)
Олександрія

Олександрія повідомила про підсилення складу команди Руслана Ротаня колишнім півзахисником Динамо Володимиром Шепелєвим.

Про цей трансфер було оголошено на сайті клубу.

"Вітаємо Володимира  і бажаємо успіхів в нашій команді!", – йдеться у заяві.

27-річний українець приєднався до нового колективу на правах вільного агента. Сторони підписали короткострокову угоду – футболіст виступатиме за Олександрію до кінця нинішнього сезону.

Два тижні тому Володимир Шепелєв домовився з київським Динамо про дострокове припинення співпраці.

Після того, як його контракт з "біло-синіми" був розірваний, Шепелєв заявив, що це рішення було виключно його ініціативою.

Володимир Шепелєв відзначився 7 голами та 19 асистами у 229 матчах в складі Динамо. Разом зі столичним клубом він одного разу став чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок та Суперкубок України.

Нагадаємо, що Шахтар попрощався з Тарасом Степаненком одразу після матчу з Боруссією (1:3) у Лізі чемпіонів.

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Олександрія

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