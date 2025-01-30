Ексхавбек Динамо приєднався до Олександрії

Олександрія повідомила про підсилення складу команди Руслана Ротаня колишнім півзахисником Динамо Володимиром Шепелєвим.

Про цей трансфер було оголошено на сайті клубу.

"Вітаємо Володимира і бажаємо успіхів в нашій команді!", – йдеться у заяві.

27-річний українець приєднався до нового колективу на правах вільного агента. Сторони підписали короткострокову угоду – футболіст виступатиме за Олександрію до кінця нинішнього сезону.

Два тижні тому Володимир Шепелєв домовився з київським Динамо про дострокове припинення співпраці.

Після того, як його контракт з "біло-синіми" був розірваний, Шепелєв заявив, що це рішення було виключно його ініціативою.

Володимир Шепелєв відзначився 7 голами та 19 асистами у 229 матчах в складі Динамо. Разом зі столичним клубом він одного разу став чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок та Суперкубок України.

Нагадаємо, що Шахтар попрощався з Тарасом Степаненком одразу після матчу з Боруссією (1:3) у Лізі чемпіонів.