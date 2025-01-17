Шепелєв – про відхід з Динамо: Це виключно моє рішення
Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв прокоментував свій відхід з клубу на правах вільного агента.
Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного колективу.
"З усіма в Динамо я залишаюсь у хороших відносинах та бажаю перемоги в чемпіонаті. Для себе я вирішив, що краще буде піти. В команді дуже багато молодих гравців, а для мене настав час зробити крок вперед.
Не хочу просто дивитись футбол з лави для запасних, я амбітний. У мене була відверта розмова з головним тренером і після неї агент почав вивчати варіанти для моєї кар'єри.
Окрім того, я розмовляв з президентом. Він запевнив, що я можу тренуватись, отримувати зарплату та бути гравцем ротації, адже маю ще рік за контрактом. Але я хочу грати.
Мені 27 років і я хочу спробувати себе в іншому місці. Ми розстаємось у добрих відносинах, це все – виключно моє рішення", – розповів Шепелєв.
Зазначимо, що хавбек є вихованцем Динамо, за яке дебютував у 2017 році. З того часу Володимир зіграв 229 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Андрієвського з команди.