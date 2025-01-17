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Шепелєв – про відхід з Динамо: Це виключно моє рішення

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 09:50
Шепелєв – про відхід з Динамо: Це виключно моє рішення
Динамо Київ

Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв прокоментував свій відхід з клубу на правах вільного агента.

Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного колективу.

"З усіма в Динамо я залишаюсь у хороших відносинах та бажаю перемоги в чемпіонаті. Для себе я вирішив, що краще буде піти. В команді дуже багато молодих гравців, а для мене настав час зробити крок вперед.

Не хочу просто дивитись футбол з лави для запасних, я амбітний. У мене була відверта розмова з головним тренером і після неї агент почав вивчати варіанти для моєї кар'єри.

Окрім того, я розмовляв з президентом. Він запевнив, що я можу тренуватись, отримувати зарплату та бути гравцем ротації, адже маю ще рік за контрактом. Але я хочу грати.

Мені 27 років і я хочу спробувати себе в іншому місці. Ми розстаємось у добрих відносинах, це все – виключно моє рішення", – розповів Шепелєв.

Зазначимо, що хавбек є вихованцем Динамо, за яке дебютував у 2017 році. З того часу Володимир зіграв 229 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Андрієвського з команди.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шепелєв

Шепелєв

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