Шепелєв – про відхід з Динамо: Це виключно моє рішення

Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелєв прокоментував свій відхід з клубу на правах вільного агента.

Слова футболіста наводить офіційний сайт столичного колективу.

"З усіма в Динамо я залишаюсь у хороших відносинах та бажаю перемоги в чемпіонаті. Для себе я вирішив, що краще буде піти. В команді дуже багато молодих гравців, а для мене настав час зробити крок вперед.



Не хочу просто дивитись футбол з лави для запасних, я амбітний. У мене була відверта розмова з головним тренером і після неї агент почав вивчати варіанти для моєї кар'єри.



Окрім того, я розмовляв з президентом. Він запевнив, що я можу тренуватись, отримувати зарплату та бути гравцем ротації, адже маю ще рік за контрактом. Але я хочу грати.



Мені 27 років і я хочу спробувати себе в іншому місці. Ми розстаємось у добрих відносинах, це все – виключно моє рішення", – розповів Шепелєв.