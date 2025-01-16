Динамо оголосило про припинення співпраці з Шепелєвим

Київське Динамо оголосило про відхід з команди Володимира Шепелєва.

Про це інформує пресслужба столичного клубу.

Сторони припинили дію контракту за згодою сторін. Зазначимо, що хавбек є вихованцем "біло-синіх", за яких дебютував у 2017 році.

🔔 Футбольний клуб «Динамо» (Київ) та півзахисник Володимир Шепелєв досягли згоди про припинення дії контракту.



🔷 Володимир залишив наш клуб на правах вільного агента.



Дякуємо Володимиру за його виступи у нашій команді, за професіоналізм, відповідальність та самовіддачу 🤍💙 pic.twitter.com/tlva8Vuf3t — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2025

З того часу Шепелєв зіграв 229 матчів за Динамо у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.

Окрім того, хавбек ставав чемпіоном України та двічі володарем Кубку країни у складі киян.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Андрієвського з команди.