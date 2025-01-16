Динамо оголосило про припинення співпраці з Шепелєвим
Володимир Шепелєв
Динамо Київ
Київське Динамо оголосило про відхід з команди Володимира Шепелєва.
Про це інформує пресслужба столичного клубу.
Сторони припинили дію контракту за згодою сторін. Зазначимо, що хавбек є вихованцем "біло-синіх", за яких дебютував у 2017 році.
З того часу Шепелєв зіграв 229 матчів за Динамо у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.
Окрім того, хавбек ставав чемпіоном України та двічі володарем Кубку країни у складі киян.
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Андрієвського з команди.