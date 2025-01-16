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Динамо оголосило про припинення співпраці з Шепелєвим

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 11:49
Динамо оголосило про припинення співпраці з Шепелєвим
Володимир Шепелєв
Динамо Київ

Київське Динамо оголосило про відхід з команди Володимира Шепелєва.

Про це інформує пресслужба столичного клубу.

Сторони припинили дію контракту за згодою сторін. Зазначимо, що хавбек є вихованцем "біло-синіх", за яких дебютував у 2017 році.

З того часу Шепелєв зіграв 229 матчів за Динамо у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав 19 асистів.

Окрім того, хавбек ставав чемпіоном України та двічі володарем Кубку країни у складі киян.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував відхід Андрієвського з команди.

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