Дякуємо, легендо: Шахтар попрощався зі Степаненком та подарував йому пам'ятну футболку

Шахтар повідомив про те, що Тарас Степаненко завершив свій етап кар'єри у донецькому клубі.

Відповідну заяву про це "гірники" опублікували на своєму сайті.

"Півзахисник і капітан Шахтаря Тарас Степаненко завершує свої виступи за донецьку команду. Тарасе, дякуємо тобі за цей неймовірний шлях у складі Шахтаря! Дякуємо за зразковий професіоналізм та абсолютну відданість клубу, за справжній "гірницький" характер і менталітет переможця, якими ти надихав партнерів на полі, за кожен зіграний матч, кожну здобуту перемогу й кожен завойований трофей! Ти назавжди вписав своє імʼя в історію ФК Шахтар й серця мільйонів уболівальників команди. Бажаємо нових цікавих викликів, великих успіхів і досягнень у подальшій спортивній карʼєрі та в житті!", – йдеться у заяві клубу.

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Після матчу з дортмундською Боруссією (1:3) в Лізі чемпіонів, який став для нього останнім у складі клубу, гендиректор Сергій Палкін та спортивний директор Дарійо Срна подарували Степаненку пам'ятну футболку.

Вважається, що наступним етапом у кар'єрі 35-річного українця стане турецький Еюпспор, з яким хавбек підпише угоду на 1,5 роки.

Тарас Степаненко приєднався до Шахтаря вліту 2010 року, перейшовши із запорізького Металурга.

У складі "помаранчево-чорних" футболіст провів 439 матчів, у яких він відзначився 30 голами та 25 асистами.

Разом із "гірниками" Степаненко 10 разів ставав чемпіоном України, 7 разів вигравав Кубок України та 8 разів був володарем Суперкубку України.

Раніше головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо розставання клубу з Тарасом Степаненком.