Бражко пояснив, чому втратив місце в основі Динамо

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко повідомив, що втратив місце в основі через травму: два-три місяці був не у формі та відчував дискомфорт. Але зараз футболіст почуває себе добре.

Слова Бражка передає пресслужба клубу.

" Для мене перша половина сезону була хороша, я був задоволений. А в другій отримав травму, не дуже добре почувався десь два-три місяці, був певний дискомфорт і не було багато ігрового часу, перебував у не дуже гарній формі. Але я зараз себе добре відчуваю. Добре, що зіграв 90 хвилин проти Колоса – це для мене було як підготовка на молодіжне Євро ", – сказав гравець.

Нагадаємо, в останньому матчі чемпіонату України Динамо зіграло внічию з Колосом, завершивши кампанію без жодної поразки. Таке відбулося лише вчетверте в історії Динамо.

Востаннє Динамо ставало чемпіоном України у сезоні-2020/21. Цікаво, що вперше у своїй історії кияни не змогли перемогти у фіналі Кубку країни, вигравши при цьому чемпіонат.

Разом із перемогами у чемпіонатах СРСР, загалом "біло-сині" мають 30 перемог – це дає змогу додати до емблеми третю зірку.

Раніше перемогу в українській першості прокоментував головний тренер Динамо Олександр Шовковський.