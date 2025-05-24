Шовковський: Чемпіонство у ролі тренера – це зовсім інші відчуття

Головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський прокоментував завоювання титулу чемпіона України-2024/25.

Слова наставника киян наводить FootballHub.

"14 разів як гравець я був причетний до того, що команда вигравала чемпіонат України. Сьогодні вперше я причетний до цього як тренер – і це зовсім інші відчуття. І за це подяка керівництву клубу: за довіру, за підтримку.

А найприємніше те, що сьогоднішня наша перемога – це перемога ювілейна, 30-та, яка додає нам ще одну зірку. І цю зірку ми хочемо присвятити нашим воїнам, нашим захисникам. Це зірка вдячності. Вони роблять все можливе для того, аби в наших оселях був мир. Вони захищають наші домівки, нашу землю. Великий їм уклін. Це – ваша зірка. Велика вам вдячність", – заявив тренер.