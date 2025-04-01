Пасуй м'яч, ми не Мессі: ветеран жорстко пройшовся по новачку Мілана у перерві матчу з Наполі

Футболіст Мілана Кайл Вокер не стримав емоцій під час останнього матчу проти Наполі і різко звернувся до нападника Жоау Фелікса, який виступає за італійців на правах оренди.

Під час перерви, коли Мілан поступався з рахунком 0:2, Вокер, йдучи до роздягальні, різко звернувся до Фелікса, намагаючись змусити його зупинитися.

На камери потрапив момент розмови, коли англієць емоційно заявив партнеру: "Пасуй м'яч, ми не Мессі!"

"Pass the ball, we're not Messi."



Kyle Walker's instruction to João Félix in the locker room.pic.twitter.com/VRvH78HiLO — World Soccer Talk (@worldsoccertalk) March 31, 2025

Попри спроби виправити ситуацію у другому таймі, Мілан зміг лише скоротити відставання завдяки голу Луки Йовіча на 84-й хвилині. Проте цього виявилося замало – команда зазнала поразки з рахунком 1:2.

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Нагадаємо, після 30 турі Серії А "россонері" посідають девʼяту сходинку у таблиці, набравши лише 47 очок.

Раніше повідомлялося, що Фелікс повернеться в Челсі після завершення своєї оренди в Мілані.