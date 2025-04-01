Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Пасуй м'яч, ми не Мессі: ветеран жорстко пройшовся по новачку Мілана у перерві матчу з Наполі

Богдан Войченко — 1 квітня 2025, 13:35
Пасуй м'яч, ми не Мессі: ветеран жорстко пройшовся по новачку Мілана у перерві матчу з Наполі
Фелікс і Вокер
Twitter

Футболіст Мілана Кайл Вокер не стримав емоцій під час останнього матчу проти Наполі і різко звернувся до нападника Жоау Фелікса, який виступає за італійців на правах оренди.

Під час перерви, коли Мілан поступався з рахунком 0:2, Вокер, йдучи до роздягальні, різко звернувся до Фелікса, намагаючись змусити його зупинитися.

На камери потрапив момент розмови, коли англієць емоційно заявив партнеру: "Пасуй м'яч, ми не Мессі!"

Попри спроби виправити ситуацію у другому таймі, Мілан зміг лише скоротити відставання завдяки голу Луки Йовіча на 84-й хвилині. Проте цього виявилося замало – команда зазнала поразки з рахунком 1:2.

Читайте також :
Мілан на місяць втратив англійського хавбека

Нагадаємо, після 30 турі Серії А "россонері" посідають девʼяту сходинку у таблиці, набравши лише 47 очок.

Раніше повідомлялося, що Фелікс повернеться в Челсі після завершення своєї оренди в Мілані.

ВІДЕО Мілан Наполі Чемпіонат Італії, Серія А Кайл Вокер Жоау Фелікс

Кайл Вокер

Мілан чи Манчестер Сіті: Вокер визначився, в якому клубі хоче продовжити кар'єру
Мілан готовий викупити контракт екскапітана Манчестер Сіті
Гвардіола після вильоту від Реала планує влітку продати 8 гравців
Мілан планує викупити захисника Манчестер Сіті
Ікона країни: Вокер – про номер в Мілані та хто його вмовив залишити Манчестер Сіті

Останні новини