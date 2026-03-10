Вокер оголосив про завершення виступів за збірну Англії
Захисник англійського Бернлі та колишній гравець Манчестер Сіті та Мілана Кайл Вокер ухвалив рішення припинити виступи за національну збірну Англії.
Про це він оголосив на своїй сторінці в Інстаграм.
"Це спогади. Ти не мрієш грати за Англію. Ти можеш мріяти грати за клуб свого дитинства, Шеффілд Юнайтед, і думати, що, можливо, це можливо. Ти можеш мріяти виграти Прем'єр-лігу, це можливо. Але грати за свою країну – не багато хто може це зробити.
Я з великою гордістю оголошую про завершення своєї міжнародної кар'єри. Дехто з вас буде в захваті, дехто, можливо, трохи засмучений. Я просто хочу сказати "дякую". Менеджерам, під керівництвом яких я працював, від Капелло до Ходжсона, Карслі, Саутгейта і Томаса Тухеля, я хочу сказати "дякую" від щирого серця за те, що ви допомогли мрії стати реальністю.
Дякую колишнім і нинішнім товаришам по команді, і бажаю всім найкращого. Вболівальникам бажаю продовжувати підтримувати хлопців – вони потребують вашої підтримки, щоб зробити цю країну гордою. Сподіваюся, тепер я зможу бути вболівальником, який спостерігатиме, як вони досягають великих успіхів на цьому чемпіонаті світу", – йдеться у відео.
35-річний футболіст дебютував за національну команду в листопаді 2011 року під керівництвом Фабіо Капелло. Загалом захисник провів за збірну Англії 96 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м'ячем.
Цікаво, що свій єдиний гол за збірну він забив у ворота України у вересні 2023 року в межах кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.
Останнім матчем гравця за національну команду стала червнева товариська зустріч проти Сенегалу, після якої новий головний тренер Томас Тухель не викликав його до складу. Вокер є півфіналістом чемпіонату світу 2018 року та фіналістом Євро-2020 і Євро-2024.
Нагадаємо, Вокер виступає за "бордових" з липня 2025 року, куди він перейшов із Манчестер Сіті за 5 мільйонів євро. У поточному сезоні Прем'єр-ліги захисник провів 27 поєдинків, у яких віддав 2 результативні передачі.