Мілан на місяць втратив англійського хавбека

Центральний півзахисник Мілан Рубен Лофтус-Чік вибув із гри приблизно на місяць.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 30 березня, напередодні матчу 30 туру Серії А проти Наполі, який Мілан програв з рахунком 1:2, у Лофтуса-Чіка стався приступ гострого апендициту. 29-річному англійцеві довелося робити екстрену операцію. Орієнтовані терміни відновлення після хірургічного втручання – один місяць.

У поточному сезоні Лофтус-Чік провів 22 матчі за Мілан у всіх турнірах, у яких відзначився лише однією гольовою передачею. Контракт з італійським клубом розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 16 мільйонів євро.

У лютому повідомлялося про можливі стосунки гравця з російською моделлю Іриною Шейк.