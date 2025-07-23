Ліва нога Мессі та швидкість Мбаппе: Зінченко створив ідеального футболіста

Олександр Зінченко долучився до популярного футбольного челенджу, в якому треба зібрати ідеального гравця, вибираючи найкращі якості у різних зірок.

Український захисник Арсенала не довго думав, коли справа дійшла до лівої ноги, її він "позичив" у Ліонеля Мессі. Праву – у Кріштіану Роналду, що стало доволі очікуваним вибором, як і швидкість, яку Зінченко приписав Кіліану Мбаппе.

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Далі цікавіше – силу футболіст обрав у свого колишнього партнера по клубу Кайла Вокера. Футбольний інтелект – у легенди Манчестер Сіті Давіда Сільви.

А ось за характер та особистість Олександр обрав не менш видатного гравця та лідера – Венсана Компані.

Нагадаємо, Зінченко може влітку піти з Арсенала. Нещодавно зірвалася угода з Міланом, який не змін потягнути високу зарплату українця.

Також запланував медогляд Олександра Вест Гем, який готовий наважитись на трансфер універсального футболіста.