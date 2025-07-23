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Ліва нога Мессі та швидкість Мбаппе: Зінченко створив ідеального футболіста

Богдан Войченко — 23 липня 2025, 08:45
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Ліва нога Мессі та швидкість Мбаппе: Зінченко створив ідеального футболіста

Олександр Зінченко долучився до популярного футбольного челенджу, в якому треба зібрати ідеального гравця, вибираючи найкращі якості у різних зірок.

Український захисник Арсенала не довго думав, коли справа дійшла до лівої ноги, її він "позичив" у Ліонеля Мессі. Праву у Кріштіану Роналду, що стало доволі очікуваним вибором, як і швидкість, яку Зінченко приписав Кіліану Мбаппе.

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Далі цікавіше силу футболіст обрав у свого колишнього партнера по клубу Кайла Вокера. Футбольний інтелект у легенди Манчестер Сіті Давіда Сільви.

А ось за характер та особистість Олександр обрав не менш видатного гравця та лідера Венсана Компані.

@dailymailsport BUILD A PLAYER with Oleksandr Zinchenko 🧱⚽️ @rtfight_ua #ReadyToFight #UsykFoundation #arsenal #zinchenko #football #soccer #long ♬ original sound - Daily Mail Sport

Нагадаємо, Зінченко може влітку піти з Арсенала. Нещодавно зірвалася угода з Міланом, який не змін потягнути високу зарплату українця.

Також запланував медогляд Олександра Вест Гем, який готовий наважитись на трансфер універсального футболіста.

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