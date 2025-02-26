Ворскла зіграє матч з Динамо у Києві

Матч 19 туру між полтавською Ворсклою та київським Динамо відбудеться у столиці України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"З обʼєктивних причин матч Ворскла – Динамо Київ перенесено до Києва", – йдеться в повідомленні.

При цьому дата та час зустрічі не зміняться. Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 28 лютого, а стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Ворскла продовжує боротьбу за виживання. Після поразки від Оболоні у попередньому турі полтавці опустилися в зону перехідних матчів. У команди 16 залікових пунктів.

Динамо наразі впевнено очолює турнірну таблицю УПЛ. Після 18 зіграних поєдинків у киян 46 очок та перевага над другою Олександрією у 5 балів. У попередньому турі Динамо розібралося з Карпатами.