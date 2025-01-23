Відомий український нападник Владислав Кулач повернувся у Ворсклу.

Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

Терміни дії контракту з 31-річним форвардом не називаються. За інформацією порталу Transfermarkt, угода розрахована на півроку – до 30 червня 2025 року.

Кулач перейшов у Ворсклу на правах вільного агента. У цьому статусі він знаходився з серпня минулого року, коли покинув вірменський Пюнік.

Раніше Кулач уже виступав за Ворсклу у 2017 – 2018 і 2020 – 2021 роках. Сумарно провів за команду 78 матчів і забив 33 голи. У сезоні 2020/2021 став найкращим бомбардиром УПЛ, після чого перейшов у київське Динамо.

Останніми днями Кулач уже тренувався з Ворсклою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (нічия 1:1).