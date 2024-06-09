Кулач — про своє майбутнє: Поки що розглядаю варіанти

Колишній футболіст Динамо та Ворскли Владислав Кулач розповів, що наразі нічого не планує та лише розглядає варіанти продовження кар'єри.

Його слова наводить Український футбол.

"Наразі нічого не планую, поки що розглядаю варіанти. Ще і тижня не минуло з завершення сезону, хочеться спершу трішки відпочити, а потім вже думати.

Для Зіри друге місце в сезоні — це дуже хороший результат. Ми друга команда в Азербайджані, поступаємося лише Карабаху, тому сезон для команди видався успішним. Що стосується особисто мене, то звичайно, що хотілося б краще. Мікротравми завадили бути у тій формі, що планував. Але якщо оцінювати в цілому, то вийшов непоганий сезон як для мене, так і для колективу", — сказав футболіст.

Нагадаємо, нещодавно Кулач покинув Зіру. У складі азербайджанської команди Владислав забив 6 м'ячів і віддав одну гольову передачу у 38 матчах.