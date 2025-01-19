Ворскла підпише контракт із найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21 – джерело
Владислав Кулач
ФК Ворскла
Ворскла на наступному тижні оголосить про повернення досвідченого форварда Владислава Кулача.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, Кулач належатиме Ворсклі мінімум до кінця сезону-2025/26.
Зазначимо, що саме з Юрієм Максимовим 31-річний гравець став кращим бомбардиром чемпіонату України: в сезоні-2020/21 Владислав забив 15 голів у 21 матчі.
Усього Кулач провів за Ворсклу 64 гри та забив 34 м'ячі.
Раніше також повідомлялося, що Ворскла продовжує шукати заміну Іллі Крупському, який перейшов у Металіст 1925.