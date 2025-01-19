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Ворскла підпише контракт із найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21 – джерело

Олексій Мурзак — 19 січня 2025, 19:55
Ворскла підпише контракт із найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21 – джерело
Владислав Кулач
ФК Ворскла

Ворскла на наступному тижні оголосить про повернення досвідченого форварда Владислава Кулача.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Кулач належатиме Ворсклі мінімум до кінця сезону-2025/26.

Зазначимо, що саме з Юрієм Максимовим 31-річний гравець став кращим бомбардиром чемпіонату України: в сезоні-2020/21 Владислав забив 15 голів у 21 матчі.

Усього Кулач провів за Ворсклу 64 гри та забив 34 м'ячі.

Раніше також повідомлялося, що Ворскла продовжує шукати заміну Іллі Крупському, який перейшов у Металіст 1925.

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