Ворскла підпише контракт із найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21 – джерело

Ворскла на наступному тижні оголосить про повернення досвідченого форварда Владислава Кулача.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, Кулач належатиме Ворсклі мінімум до кінця сезону-2025/26.

Зазначимо, що саме з Юрієм Максимовим 31-річний гравець став кращим бомбардиром чемпіонату України: в сезоні-2020/21 Владислав забив 15 голів у 21 матчі.

Усього Кулач провів за Ворсклу 64 гри та забив 34 м'ячі.

Раніше також повідомлялося, що Ворскла продовжує шукати заміну Іллі Крупському, який перейшов у Металіст 1925.