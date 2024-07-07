Екснападник Динамо перейшов у Пюнік

Колишній футболіст Динамо та Ворскли Владислав Кулач став гравцем вірменського Пюніка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 31-річним нападником не розголошуються.

Кулач став третім українцем у складі єреванської команди. Окрім нього там виступають два захисники — Антон Братков та Сергій Вакуленко.

Минулого сезону Пюнік став 16-разовим чемпіоном Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно Кулач покинув Зіру. У складі азербайджанської команди Владислав забив 6 м'ячів і віддав одну гольову передачу у 38 матчах.