Кулач розірвав контракт із вірменським клубом
Владислав Кулач розірвав контракт із вірменським Пюніком невдовзі після підписання.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Як зазначається, контракт між «Пюніком» та українським нападником 31-річним Владилавом Кулачем було розірвано за взаємною згодою через особисті проблеми футболіста. Кулач не встиг дебютувати за Пюнік. Він підписав контракт 7 липня.
Минулий сезон Кулач провів у азербайджанській "Зірі", де відзначився 4 голами в 27 матчах. Пюнік був дванадцятим клубом у кар'єрі Владислава Кулача. Найкращі часи він провів у полтавській Ворсклі.