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УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2024/25

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 08:44
Микола Балакін
Микола Балакін
УПЛ

Українська Прем'єр-ліга нагородила найкращого арбітра сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Ним став киянин Микола Балакін. До трійки найкращих увійшли Віталій Романов з Дніпра та Володимир Новохатній з Черкаської області.

У сезоні-2024/25 Балакін відсудив 13 матчів у межах чемпіонату України, в яких показав 55 жовтих карток, три червоні внаслідок другого попередження та чотири прямих вилучення.

Також рефері призначив п'ять пенальті у ворота команд. Зазначимо, що саме футбольні клуби брали участь у голосуванні.

На рахунку Балакіна три матчі основного етапу Ліги чемпіонів, зокрема Баєр – Зальцбург (5:0).

Раніше УПЛ визначила найкращих тренера та гравця у травні.

Чемпіонат України, УПЛ Микола Балакін

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