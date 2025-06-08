УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2024/25
Микола Балакін
УПЛ
Українська Прем'єр-ліга нагородила найкращого арбітра сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Ним став киянин Микола Балакін. До трійки найкращих увійшли Віталій Романов з Дніпра та Володимир Новохатній з Черкаської області.
У сезоні-2024/25 Балакін відсудив 13 матчів у межах чемпіонату України, в яких показав 55 жовтих карток, три червоні внаслідок другого попередження та чотири прямих вилучення.
Також рефері призначив п'ять пенальті у ворота команд. Зазначимо, що саме футбольні клуби брали участь у голосуванні.
На рахунку Балакіна три матчі основного етапу Ліги чемпіонів, зокрема Баєр – Зальцбург (5:0).
Раніше УПЛ визначила найкращих тренера та гравця у травні.