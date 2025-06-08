Захисник Динамо став найкращим молодим футболістом сезону УПЛ

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого молодого футболіста сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба змагання.

Ним став захисник Динамо Тарас Михавко. 20-річний гравець обійшов у голосуванні Іллю Крупського з Ворскли та Дениса Марченка з Оболоні.

Минулої кампанії Михавко зіграв 26 матчів у межах УПЛ, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею. Також захисник зіграв 7 матчів у Лізі Європи.

Завдяки цим результатам гравець увійшов до сотні претендентів на приз Golden Boy 2025.

Раніше Прем'єр-ліга назвала найкращого арбітра сезону-2024/25.