Захисник Динамо став найкращим молодим футболістом сезону УПЛ
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ
Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого молодого футболіста сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба змагання.
Ним став захисник Динамо Тарас Михавко. 20-річний гравець обійшов у голосуванні Іллю Крупського з Ворскли та Дениса Марченка з Оболоні.
Минулої кампанії Михавко зіграв 26 матчів у межах УПЛ, в яких по разу відзначився голом та результативною передачею. Також захисник зіграв 7 матчів у Лізі Європи.
Завдяки цим результатам гравець увійшов до сотні претендентів на приз Golden Boy 2025.
Раніше Прем'єр-ліга назвала найкращого арбітра сезону-2024/25.