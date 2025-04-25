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Суми майже співпали: результати аудиту діяльності УАФ за каденції Павелка

Олексій Погорелов — 25 квітня 2025, 15:26
Конгрес УАФ
Конгрес УАФ
УАФ

Сьогодні, 25 квітня, в Києві у Будинку футболу відбувся XXVII черговий Конгрес Української асоціації футболу.

Під час засідання були оприлюднені результати аудиту діяльності УАФ у період з 2015 по 2023 роки, коли президентом асоціації був Андрій Павелко.

Цікаво, що аудитом паралельно займалися дві різні компанії, а саме "AC Crow Ukraine" та "Bakertilly".

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Результати аудиту від "AC Crow Ukraine"

  • економічні втрати або упущена вигода – 1 363 700 000 гривень;
  • витрати, що потребують доведення їхнього зв’язку з діяльністю УАФ – 338 700 000 гривень;
  • разом — 1 702 400 гривень;
  • 544 300 000 гривень були втрачені через розрахунки УАФ із офшорною компанією-агентом "Newport Management Ltd".
AC Crow Ukraine
"AC Crow Ukraine"

Результати аудиту від "Bakertilly"

  • розрахунки через компанію-агента "Newport Management Ltd" – 967 100 000 гривень;
  • будівництво бази в Княжичах – 444 100 000 гривень;
  • усі інші порушення – 273 800 000 гривень;
  • разом – 1 685 000 000 гривень.
Bakertilly
"Bakertilly"

Варто зазначити, що суми двох аудитів майже збіглися.

Нагадаэмо, що під час Конгресу нинішній президент УАФ Андрій Шевченко запросив керівників УЄФА та ФІФА до України.

Андрій Павелко Українська асоціація футболу (УАФ) Україна Андрій Шевченко

Українська асоціація футболу (УАФ)

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