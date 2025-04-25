Суми майже співпали: результати аудиту діяльності УАФ за каденції Павелка

Сьогодні, 25 квітня, в Києві у Будинку футболу відбувся XXVII черговий Конгрес Української асоціації футболу.

Під час засідання були оприлюднені результати аудиту діяльності УАФ у період з 2015 по 2023 роки, коли президентом асоціації був Андрій Павелко.

Цікаво, що аудитом паралельно займалися дві різні компанії, а саме "AC Crow Ukraine" та "Bakertilly".

Результати аудиту від "AC Crow Ukraine"

економічні втрати або упущена вигода – 1 363 700 000 гривень;

витрати, що потребують доведення їхнього зв’язку з діяльністю УАФ – 338 700 000 гривень;

разом — 1 702 400 гривень;

544 300 000 гривень були втрачені через розрахунки УАФ із офшорною компанією-агентом "Newport Management Ltd".

"AC Crow Ukraine"

Результати аудиту від "Bakertilly"

розрахунки через компанію-агента "Newport Management Ltd" – 967 100 000 гривень;

будівництво бази в Княжичах – 444 100 000 гривень;

усі інші порушення – 273 800 000 гривень;

разом – 1 685 000 000 гривень.

"Bakertilly"

Варто зазначити, що суми двох аудитів майже збіглися.

Нагадаэмо, що під час Конгресу нинішній президент УАФ Андрій Шевченко запросив керівників УЄФА та ФІФА до України.