Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування нової стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025, де вперше на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 36 команд.

Донецький Шахтар зіграє з Баварією (вдома), Боруссією Дортмунд (на виїзді), Аталантою (вдома), Арсеналом Лондон (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Бреста (вдома) та Болоньї (на виїзді).

Результати жеребкування

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Напередодні букмекери оновили коефіцієнти на переможця ЛЧ цього розіграшу.