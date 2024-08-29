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Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 29 серпня, 19:51
Шахтар дізнався суперників в основному етапі Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування нової стадії Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025, де вперше на загальному етапі (колишній груповий) візьмуть участь 36 команд.

Донецький Шахтар зіграє з Баварією (вдома), Боруссією Дортмунд (на виїзді), Аталантою (вдома), Арсеналом Лондон (на виїзді), Янг Бойз (вдома), ПСВ (на виїзді), Бреста (вдома) та Болоньї (на виїзді).

Результати жеребкування

Перший кошик

Другий кошик

Третій кошик

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Напередодні букмекери оновили коефіцієнти на переможця ЛЧ цього розіграшу.

Аталанта Баварія Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк Ліга чемпіонів-2024/25

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