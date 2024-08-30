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Інтер вдома прийме Аталанту, Торіно відправиться в гості до Венеції у 3 турі Серії А

Руслан Травкін — 30 серпня, 08:11
Інтер вдома прийме Аталанту, Торіно відправиться в гості до Венеції у 3 турі Серії А
Гравці Інтера
Getty images

Сьогодні, 30 серпня, відбудеться два матчі третього туру Серії А сезону-2024/2025.

Чемпіон Італії вдома прийматиме Аталанту. "Богиня" минулого сезону стала тріумфатором Ліги Європи. Новачок Серії А Венеція на власному полі зіграє проти Торіно.

Чемпіонат Італії — Серія А
30 серпня, 3 тур

19:30. Венеція — Торіно

21:45. Інтер — Аталанта

У 2 турі "змії" вдома здолали Лечче, тоді як Аталанта на виїзді програла Торіно. Венеція на чужому полі розписала мирову з Фіорентиною.

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