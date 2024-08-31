Український хавбек покинув Аталанту

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко припинив співпрацю з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони достроково розірвали угоду. Українець приєднався до команди на початку 2021 року, але весь цей час провів в оренді за Спецію та Емполі. У 12 турі італійської Серії А його гол допоміг "синім" здобути сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном — Наполі. Цей гол був визнаний найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24 за версією вболівальників

В минулому сезоні Коваленко через травми зіграв лише 17 матчів, у яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше Аталанта орендувала центрального захисника Баєра Оділона Коссуну, також "ла деа" підписали ексголкіпера Роми Руї Патрісіу.