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Український хавбек покинув Аталанту

Андрій Яросименко — 31 серпня, 17:12
Український хавбек покинув Аталанту
Віктор Коваленко
Getty images

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко припинив співпрацю з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони достроково розірвали угоду. Українець приєднався до команди на початку 2021 року, але весь цей час провів в оренді за Спецію та Емполі. У 12 турі італійської Серії А його гол допоміг "синім" здобути сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном — Наполі. Цей гол був визнаний найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24 за версією вболівальників

В минулому сезоні Коваленко через травми зіграв лише 17 матчів, у яких відзначився двома голами та асистом.

Нагадаємо, раніше Аталанта орендувала центрального захисника Баєра Оділона Коссуну, також "ла деа" підписали ексголкіпера Роми Руї Патрісіу.

Аталанта Емполі Віктор Коваленко Наполі Чемпіонат Італії, Серія А

Аталанта

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