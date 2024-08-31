Український хавбек покинув Аталанту
Віктор Коваленко
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Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко припинив співпрацю з командою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Сторони достроково розірвали угоду. Українець приєднався до команди на початку 2021 року, але весь цей час провів в оренді за Спецію та Емполі. У 12 турі італійської Серії А його гол допоміг "синім" здобути сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном — Наполі. Цей гол був визнаний найкращим голом Емполі в сезоні-2023/24 за версією вболівальників
В минулому сезоні Коваленко через травми зіграв лише 17 матчів, у яких відзначився двома голами та асистом.
Нагадаємо, раніше Аталанта орендувала центрального захисника Баєра Оділона Коссуну, також "ла деа" підписали ексголкіпера Роми Руї Патрісіу.