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Відомий розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів

Андрій Яросименко — 31 серпня, 15:04
Відомий розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів

Оприлюднено розклад матчів донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всього "гірники" зіграють вісім матчів — чотири номінально домашніх, та стільки ж на виїзді. Перший матч проти Болоньї відбудеться 18 вересня.

Розклад матчів

  • 1-й тур. 18 вересня, 19:45. Шахтар — Болонья
  • 2-й тур. 2 жовтня, 19:45. Шахтар — Аталанта
  • 3-й тур. 22 жовтня, 22:00. Шахтар — Арсенал
  • 4-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар — Янг Бойз
  • 5-й тур. 27 листопада, 22:00. Шахтар — ПСВ
  • 6-й тур. 10 грудня, 22:00. Шахтар — Баварія
  • 7-й тур. 22 січня, 19:45. Шахтар — Брест
  • 8-й тур. 29 січня, 22:00. Шахтар — Боруссія
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Зазначимо що домашні матчі українська команда прийматиме у місті Гельзенкірхен, Німеччина, на стадіоні "Фельтінс-Арена". Раніше головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився думками про суперників, яких його команда отримала у Лізі чемпіонів

Аталанта Баварія Болонья Боруссія Брест ПСВ Шахтар Янг Бойз Арсенал Лондон Шахтар Донецьк Маріно Пушич Ліга чемпіонів-2024/25

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