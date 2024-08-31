Відомий розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів
Оприлюднено розклад матчів донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Всього "гірники" зіграють вісім матчів — чотири номінально домашніх, та стільки ж на виїзді. Перший матч проти Болоньї відбудеться 18 вересня.
Розклад матчів
- 1-й тур. 18 вересня, 19:45. Шахтар — Болонья
- 2-й тур. 2 жовтня, 19:45. Шахтар — Аталанта
- 3-й тур. 22 жовтня, 22:00. Шахтар — Арсенал
- 4-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар — Янг Бойз
- 5-й тур. 27 листопада, 22:00. Шахтар — ПСВ
- 6-й тур. 10 грудня, 22:00. Шахтар — Баварія
- 7-й тур. 22 січня, 19:45. Шахтар — Брест
- 8-й тур. 29 січня, 22:00. Шахтар — Боруссія
Зазначимо що домашні матчі українська команда прийматиме у місті Гельзенкірхен, Німеччина, на стадіоні "Фельтінс-Арена". Раніше головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився думками про суперників, яких його команда отримала у Лізі чемпіонів