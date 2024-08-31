Відомий розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів

Оприлюднено розклад матчів донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Всього "гірники" зіграють вісім матчів — чотири номінально домашніх, та стільки ж на виїзді. Перший матч проти Болоньї відбудеться 18 вересня.

Розклад матчів

1-й тур. 18 вересня, 19:45. Шахтар — Болонья

2-й тур. 2 жовтня, 19:45. Шахтар — Аталанта

3-й тур. 22 жовтня, 22:00. Шахтар — Арсенал

4-й тур. 6 листопада, 19:45. Шахтар — Янг Бойз

5-й тур. 27 листопада, 22:00. Шахтар — ПСВ

6-й тур. 10 грудня, 22:00. Шахтар — Баварія

7-й тур. 22 січня, 19:45. Шахтар — Брест

8-й тур. 29 січня, 22:00. Шахтар — Боруссія

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Зазначимо що домашні матчі українська команда прийматиме у місті Гельзенкірхен, Німеччина, на стадіоні "Фельтінс-Арена". Раніше головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився думками про суперників, яких його команда отримала у Лізі чемпіонів