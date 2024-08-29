Баварія оптимізму. Чому жереб для Шахтаря у ЛЧ — не розчарування, а перспектива

Діючий чемпіон України донецький Шахтар дізнався суперників у основному раунді Ліги чемпіонів. Команда Маріно Пушича гарантовано зіграє 8 матчів, а сам турнір зазнав відчутних змін.

Чемпіон розбирався у наслідках жеребкування для українського клубу за гарячими слідами. Й песимізму багатьох уболівальників не поділяє. Спішимо поділитися, чому.

"Помаранчево-чорним" вдалося зберегти зіграність та лідерів команди після попереднього сезону

Нехай наразі у зв'язку з непереконливим стартом в УПЛ у це повірити непросто, цей Шахтар слабшим, ніж рік тому, аж ніяк не є. А от сказати, що команда не втратила у силі складу й точно має потенціал до того, щоб додати, можна з великою упевненістю.

Звісно, до закриття трансферного вікна час іще є, проте з урахуванням відсутності предметних розмов довкола лідерів "гірників" та роботи клубу з пошуку заміни можливим втратам, вірогідність відходу з команди значущих персонажів явно невисока. Шахтар зберіг плеймейкера та головний діамант у короні Георгія Судакова. На місці — Микола Матвієнко, більш упевненими в собі виглядають Дмитро Криськів та Артем Бондаренко, здатен стати важливою фігурою в центрі поля Марлон Гомес. За підсумками роботи на ринку "помаранчево-чорні" суттєво збільшили глибину складу та довжину лави запасних — Алаа Грам, Вінісіус Тобіас та Педріньйо точно додадуть варіативности в захисті та атаці. Разом з тим, усі провідні футболісти клубу за рік додали у досвіді, а хтось — і в навичках та уміннях.

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Звісно, міркувати про шанси на продовження боротьби серед кращих із кращих, коли у тебе в суперниках 6 клубів із топ-5 першостей Європи, непросто. Однак про існування простих істин не варто забувати і в розрізі роздумів про великий футбол.

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Як відомо, все пізнається у порівнянні. У випадку Шахтаря велике значення мають не так фінансові можливості кількох опонентів, а, в першу чергу, підбір виконавців та ігровий потенціал таких команд. Важко заперечувати, що протистояти на рівних німецькій Баварії, іншому клубу Бундесліги та фіналісту останнього розіграшу ЛЧ Боруссії з Дортмунду та Арсеналу Олександра Зінченка, Шахтарю і в кращі часи було б вельми важко. Втім, і це зовсім не означає, що треба посипати голову попелом та не прагнути до вдосконалення своїх умінь.

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Першості Італії та Франції — "вічні" представники у першій п’ятірці провідних чемпіонатів Старого Світу. Проте не варто переоцінювати кожен без винятку клуб у такому змаганні, навіть якщо за підсумками попереднього сезону він потрапив у основний раунд Ліги чемпіонів. У випадку Болоньї та Бресту — ситуація саме така.

Фото з соціальних мереж

Італійський клуб втратив натхненника, ідеолога й ледь не втілювача несподіваного успіху попереднього сезону, за підсумками якого болонці "взули" усіх, крім двох міланських клубів, Ювентуса та Аталанти. Тьяго Мотта тепер муштрує якраз туринську "синьйору". Втім, грати без Джошуа Зіркзе та Ріккардо Калафіорі, за яких уторгували майже 90 мільйонів євро, складно аж ніяк не менше. Усі троє були тими, хто формував "хребет" Болоньї. Тепер на їх місці значно менш харизматичні та майстерні персонажі. 1 бал у 2 турах Серії А — результат зусиль оновлених "россоблу".

Фото з соціальних мереж

У випадку Бреста головний тренер, який зліпив із скромної команди бронзового призера Ліги 1 — на місці. Як і кістяк колективу, який подарував невимовне щастя своїм уболівальникам. Чому ж перспективи "червоно-білих" явно сумнівні, причому у всіх турнірах? По-перше, одного з лідерів Брест все ж втратив. Ліліан Брассьє був стовпом оборони команди у попередньому сезоні, а саме захист був головною зброєю та засобом досягнення мети. Якщо за підсумками усього попереднього сезону Брест пропустив у Лізі 1 34 рази (рівно по 1 голу за матч), то за перші 2 тури розіграшу-2024/25, у яких в обох випадках програв — 7 м'ячів. По-друге, Брест неминуче зіштовхнеться з так званою "кризою другого сезону". В очах інших колектив Еріка Руа — випадковий висікака, якому тепер усі хочуть вказати його реальне місце. Ресурсу на два фронти Бресту точно не вистачить, і 2 поразки в обох стартових матчах Ліги 1 — найкращий тому доказ.

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ПСВ та Янг Бойз стали найкращими у своїх чемпіонатах за підсумками попереднього сезону. Звісно, враховуючи нинішній рівень УПЛ нідерландська Ередивізі на кілька голів чемпіонату України вища, але казати про прірву між ПСВ Петера Боша та Шахтарем точно не варто, і сьогодні "селяни" з Ейндховена асоціації з Феєнордом часів розгрому "гірників" у плейоф ЛЄ аж ніяк не викликають.

Фото з соціальних мереж

Клуб з Берна створив сенсацію на стадії плейоф кваліфікації ЛЧ, адже здолав опонента, який переважав Янг Бойз у кожній лінії. Проте перемога над Галатасараєм свідчить радше не про силу "молодих хлопчиків", які займають 12-ту позицію в першості Суперліги, а про черговий організаційний хаос у лавах одного з трьох турецьких грандів, що у великому футболі давно є традицією. Команда ж Патріка Рамена має занадто скромний підбір виконавців на фоні кожного суперника. І цим Шахтар неодмінно має скористатися.