Торіно дотиснув Венецію: результати 3 туру Серії А

Сьогодні, 30 серпня, відбулися матчі третього туру Серії А сезону-2024/2025.

Новачок Серії А Венеція вдома поступилась Торіно. Єдиний гол на рахунку 25-річного новачка туринців Сауля Коко.

Чемпіонат Італії — Серія А

30 серпня, 3 тур

Венеція — Торіно 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Коко

Сьогодні відбудеться ще один матч:

21:45. Інтер — Аталанта

У 2 турі "змії" вдома здолали Лечче, тоді як Аталанта на виїзді програла Торіно. Венеція на чужому полі розписала мирову з Фіорентиною.