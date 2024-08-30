Торіно дотиснув Венецію: результати 3 туру Серії А
Сьогодні, 30 серпня, відбулися матчі третього туру Серії А сезону-2024/2025.
Новачок Серії А Венеція вдома поступилась Торіно. Єдиний гол на рахунку 25-річного новачка туринців Сауля Коко.
Чемпіонат Італії — Серія А
30 серпня, 3 тур
Венеція — Торіно 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Коко
Сьогодні відбудеться ще один матч:
21:45. Інтер — Аталанта
У 2 турі "змії" вдома здолали Лечче, тоді як Аталанта на виїзді програла Торіно. Венеція на чужому полі розписала мирову з Фіорентиною.