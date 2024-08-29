Відомий фаворит на перемогу у ЛЧ

До старту жеребкування Ліги Чемпіонів сезону-2024/25 букмекери оновили коефіцієнти на переможця ЛЧ цього розіграшу. Головним фаворитом турніру є Манчестер Сіті. За версією всесвітніх букмекерів коефіцієнт на перемогу "містян" становить 3.50. Найближчим конкурентом англійського клубу є чинний переможець ЛЧ — Реал Мадрид, на них коефіцієнт складає 4.00.

На перемогу у ЛЧ єдиного представника України – донецького Шахтаря коефіцієнт 201.00.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, у Монако, в Грімальді-Форум, відбудеться жеребкування нової стадії ліги в межах ЛЧ УЄФА. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування.