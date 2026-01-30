Визначились строки відновлення Кварацхелії після травми

Визначились строки відновлення зірки ПСЖ Хвічі Кварацхелії вді травми, отриманої у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.

Про це повідомила пресслужба парижан.

Так, грузинський вінгер пропустить до 10 днів: у нього діагностували розтягнення правої щиколотки. Нагадаємо, на 22-й хвилині матчу Хвіча попросив заміну й на полі з'явився Дезіре Дуе.

Цього сезону Кварацхелія зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав шість результативних передач.

ПСЖ за підсумками основного етапу посів 11 місце у турнірній таблиці ЛЧ та зіграє в 1/16 фіналу – жеребкування відбудеться сьогодні о 13:00 за київським часом, а "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію.

Раніше паризький гранд завершив підписання 18-річного таланта Барселони.