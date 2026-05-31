Ми це заслужили: Кварацхелія – про перемогу у фіналі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 31 травня 2026, 08:55
Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія відреагував на перемогу свого клубу над Арсеналом у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Його слова передає УЄФА.

"Це справді неймовірно. Емоції, які я не можу описати. Я дуже пишаюся тим, що є частиною цієї команди. У нас був складний сезон, але ми впорались.

Ми – чемпіони два роки поспіль. У пенальті потрібна удача, але також потрібно працювати над нею, і ми це зробили.

Ми заслужили на перемогу, тому що мали багато моментів, щоб забити", – сказав Кварацхелія.

Нагадаємо, ПСЖ став другим клубом, який двічі поспіль виграв Лігу чемпіонів після мадридського Реала, який продовжує утримувати рекорд у три перемоги поспіль (2016, 2017, 2018 роки).

